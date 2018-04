Bischheim, France

Un adolescent de 16 ans s'est noyé dimanche après-midi dans le plan d'eau de la Ballastière à Bischheim (Bas-Rhin). Selon ses amis, il a coulé à pic dans la gravière.

Les pompiers l'ont repêché à 8 mètres de profondeur. Il est mort dans la soirée de dimanche à l'hôpital à Strasbourg.

[INTERVENTION]

⚠️ Intervention en cours à la ballastière de Bischheim.

Facilitez l’accès des secours 🚒🚁 pic.twitter.com/Yb9aNoF1rM — SDIS du Bas-Rhin (@sdis67) April 22, 2018

L'adolescent se trouvait dans un endroit dangereux interdit à la baignade été comme hiver indique le maire, Jean-Louis Hoerlé, joint par France Bleu Alsace.

"La baignade autour du plan d'eau de la Ballastière est interdite. Elle est simplement _autorisée et surveillée les deux derniers week-end de juin et les mois de juillet et août_, avec des maîtres nageurs-sauveteurs, à un endroit où elle n'est pas dangereuse. Là où le corps de l'adolescent a été repêchée, la baignade est dangereuse et jamais autorisée, car les profondeurs descendent à 8 mètres et plus et les secours ont dû mal à y accéder".