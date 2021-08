Bitche : 20 ans après le meurtre de Karine Schaaff, une marche blanche réunit environ 150 personnes

C'était il y a 20 ans tout juste. Le 22 juillet 2001, Karine Schaaff, adolescente de 16 ans, ne revenait pas d'une balade à vélo à Bitche (Moselle), percutée sur une petite route puis tuée par Stéphane Krauth. Il sera condamné plus tard à 30 ans de prison dont 20 incompressibles.

20 ans plus tard, la famille de la victime a organisé une marche blanche en mémoire de Karine ce dimanche, à Bitche. Près de 150 personnes ont marché, depuis le parc du Stadtweiher jusqu'à l'endroit où l'adolescente a été enlevée et où une stèle a été érigée en sa mémoire.

Dans le cortège, Isabelle, bitchoise depuis 35 ans, se montre toujours marquée par le drame. "J'ai pas vu passer toutes ces années", souffle la retraitée, qui marque un temps avant de poursuivre : "Quand je passe devant cette stèle j'ai l'image de ce vélo accidenté qu'on a vu à l'époque à la télé, c'est quelque chose qui reste au fond de moi".

Viviane, venue de Soucht, dans les nord des Vosges, se souvient il y a 20 ans :

Il y avait des affiches partout, dans tous les villages, personne ne pouvait comprendre. On regardait beaucoup plus les gens, on faisait attention pour voir s'il n'y avait pas une fille qui ressemblait à Karine quoi. Je me souviens de ses cheveux mi-longs, châtain.