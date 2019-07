Bizanos : deux jeunes se tuent à moto, un appel à témoin lancé

Bizanos, France

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2h du matin, deux jeunes se sont tués dans un accident de moto. Cela s'est passé à Bizanos, boulevard du commandant Mouchotte dans le sens Pau-Soumoulou, au niveau du magasin Ferm'envie.

Le conducteur, âgé de 23 ans a perdu le contrôle de sa moto, une Yamaha bleue, et violemment percuté un mur. Lui et sa passagère de 24 ans étaient morts à l'arrivée des secours. Les circonstances et les causes de l'accident sont pour l'heure inconnues.

Les deux victimes se connaissaient, ils étaient amis. Le jeune homme et conducteur de la moto venait de s'installer à Pau. Les deux sont originaires de la région Occitanie, entre le Gard et l'Hérault.

Le commissariat de Pau lance l'appel à témoins suivant :