Bizanos : un car bloqué sur un passage à niveau ce dimanche

Les faits se sont déroulés le dimanche 29 mai, aux alentours de 17h, près de Pau, à Bizanos. Un car s'est retrouvé bloqué sur un passage à niveau, à l'intérieur, il y avait un groupe de rugbymen, des adolescents et les accompagnateurs. Il semble qu'ils venaient de Lannemezan et qu'ils étaient à la base d'Eaux Vives. Ils étaient une soixantaine. Ils ont pu être évacués du véhicule rapidement. En revanche, le téléphone de secours ne fonctionnait pas, heureusement les pompiers avaient été alertés et ont ensuite prévenu la SNCF pour que la circulation des trains soient interrompue. L'incident n'a fait aucun blessé

La SNCF compte porter plainte pour vandalisme

Cela s'est passé au passage à niveau entre la rue de Verdun et le boulevard Albert 1er, où la pente est assez importante. Serge habite dans le quartier, et il a vu ce car bloqué dimanche : "L'arrière du car était sur la voie ferrée et la barrière était refermée sur l'arrière du car. Les gens sont sortis, un groupe de jeune qui s'est réfugié en face sur les côteaux de Franqueville. Le car a été dégagé 10 minutes après". Ce riverain ajoute que la police et les pompiers sont intervenus dans la foulée.

Le conducteur n'a pas pu prévenir la SNCF comme il le souhaitait. Il y a des téléphones de secours situés près des passages à niveau. Celui qui se trouvait là ne fonctionnait pas. Les fils étaient coupés. Sur ce point, la responsable des relations presse de SNCF Réseau, Geneviève Latxague, explique que "c'est impossible de savoir de quand ça date puisqu'on ne peut s'en rendre compte que lorsqu'on veut s'en servir".

Le passage à niveau situé rue de Verdun à Bizanos © Radio France - Marion Aquilina

Pour autant, une plainte va être déposée parce que le danger était réel. Heureusement le conducteur du car a eu le bon réflexe, il a immédiatement prévenu les pompiers qui ont ensuite donné l'alerte pour qu'il n'y ait pas de collision avec un train sur ce passage à niveau de Bizanos. Le pire a été évité puisque le car était bloqué sur la voie 1. Un train qui circulait sur la voie 2 a pu passer. Il était au courant, il avait de toute façon freiné mais il semble qu'il a quasiment frôlé le car paralysé.

Une réunion sur la sécurité du passage à niveau

D'après les premier éléments, il semble que le car s'était engagé en suivant son GPS alors que ce passage était interdit aux véhicules dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes et aux véhicules surbaissés. La SNCF assure avoir réparé le téléphone de secours. Le maire de Bizanos, Jean-Louis Calderoni, annonce qu'une réunion se tiendra la semaine prochaine entre la SNCF, la police et la commune pour améliorer la sécurité des passages à niveaux et notamment celui-ci.

André Arribes, conseiller départemental des Pyrénées-Atlantiques et ancien maire de Bizanos © Radio France - Marion Aquilina