Black bloc et gilet jaune : un habitant de Bou près d'Orléans condamné à six mois de prison ferme

Bou, France

Jimmy est mobilisé depuis le début dans le mouvement des gilets jaunes. A Paris, d'abord, puis dans le Loiret puisque dès le 24 novembre 2018, le deuxième samedi de mobilisation, il est interpellé dans le cadre de dégradations menées dans la capitale, notamment contre un restaurant Mac Donalds. Présenté au parquet de Paris, il est placé sous contrôle judiciaire avant son jugement en avril prochain, avec l'interdiction de manifester à Paris.

Une batte de base-ball en fer en photo de profil

Sa mobilisation, il la poursuit dans le Loiret, mais aussi via les réseaux sociaux et surtout Facebook, où il relaie de nombreux messages, de gilets jaunes et de blacks bloc, sans réellement de distinction. Un exemple : "je suis fils et petit-fils de flic, gilet jaune, black blocs"... Sur sa photo de profil, il affiche une batte de base-ball en fer, un lance-pierres et des billes de métal, avec le message "on ne lâchera rien".

Le profil facebook du loirétain interpellé ce samedi 23 mars © Radio France - Capture écran facebook

C'est cet attirail que les gendarmes ont découvert ce samedi 23 mars dans le coffre de la voiture de Jimmy. Des armes qu'il dit avoir fabriquées lui-même, Jimmy est soudeur de métier, son patron dit même que c'est "un très bon élément". Avec elles ils trouvent aussi un marteau, des gants, une tenue noire, une cagoule, un masque à gaz et des bouchons d'oreille pour se protéger du bruit des grenades.

Il aurait dit en garde à vue vouloir "sauver la France"

L'homme explique au tribunal qu'il devait rejoindre un ami à Saran, rencontré sur un rond-point et que tous les deux devaient se rendre soit à Tours, soit au Mans : "c'est en fonction des événements, là on serait plutôt allés au Mans, soutenir les forains. J'avais sûrement l'intention de casser une vitrine. J'aurais choisi une banque ou un fast food". En garde à vue, il aurait expliqué vouloir "sauver la France et faire oeuvre de salubrité publique" à travers cette action. Des propos qu'il ne confirme pas à la barre.

Cette fois Jimmy explique qu'il s'est laissé dépasser, lui qui revendique son anticapitalisme : "moi à la base je suis juste gilet jaune et sans doute que sur Facebook, je me suis laissé entraîner, c'est tout nouveau ça, pour moi, j'ai basculé mais je ne sais pas vraiment comment ça se passe, je regrette vraiment. J'avais l'impression en lisant Facebook que c'était banal. Moi je veux juste retrouver ma petite vie d'avant" explique cet homme qui raconte une enfance difficile et un mal être permanent.

Un message fort qui devait être lancé compte-tenu des violences interminables que connait le pays

Le loirétain est condamné à dix mois de prison dont quatre avec sursis, sur la base d'une loi votée en mars 2010, qui a créé le délit de "participation à un groupement en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de dégradation de biens". Le tribunal correctionnel d'Orléans prononce un mandat de dépôt, l'homme est donc immédiatement incarcéré, avant d'être jugé de nouveau en avril à Paris. "Un message fort qui devait être lancé compte tenu des violences interminables que connait le pays" dit le procureur de la République d'Orléans Nicolas Bessone.

Il espérait une réponse politique qui n'est pas venue

"Nous les magistrats nous ne faisons pas de politique, black bloc ou gilet jaune je ne fais pas cette distinction, la seule limite que connait la loi, c'est la violence, et vu l'attirail qu'il transportait, il préparait une action violente" précise Nicolas Bessone. L'avocate de Jimmy Me Anne Burgevin, évoque une récupération par les black blocs d'un homme un peu perdu, qui espérait une réponse politique qui n'est pas venue. "Maintenant il y aura une réponse, mais pas des bonnes personnes".