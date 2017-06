Blagnac : l'incendie d'un transformateur électrique créé la pagaille

Un transformateur électrique a pris feu à Blagnac, rue Georges Sand, près du centre commercial Leclerc, samedi 17 juin, vers 18h. Pendant un gros quart d'heure, plus de 13 000 foyers ont été privés d'électricité. 150 personnes ont du être évacuées.

Un important incendie s'est déclaré hier soir sur un transformateur électrique, à Blagnac, rue Georges Sand, dans le quartier Andromède, peu avant 18 heures hier soir. Pour une raison encore inconnue, ce site électrique, qui alimente notamment l'aéroport, le centre commercial Leclerc mais aussi de nombreuses habitations, a pris feu. D'épaisses colonnes de fumées noires, non toxiques, étaient visibles dans le ciel de l'agglomération à des kilomètres à la ronde.

150 personnes évacuées, 13 000 foyers privés d'électricité pendant plusieurs minutes

Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais une grosse pagaille. 150 personnes ont du être évacuées, et plus de 13 000 foyers se sont retrouvés privés d'électricité pendant un quart d'heure, des coupures de courants également observées au centre commercial Leclerc, au musée Aéroscopia ou encore dans la tour de contrôle de l'aéroport, où le groupe électrogène a pris le relais. Le quartier a été bouclé le temps de l'intervention des pompiers, qui ont mis 2 heures à maîtriser le feu. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie.