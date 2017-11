Blagnac : une voiture fonce délibérément sur des étudiants et fait trois blessés

Une voiture a fauché trois étudiants ce vendredi après-midi sur la route de Grenade, à Blagnac, dans la banlieue de Toulouse. Il y a trois blessés, dont un grave, une jeune fille de 23 ans. Il s'agirait d'un acte délibéré.

On ne connaît pas encore toutes les circonstances, mais de source policière une voiture a fauché délibérément un groupe d'étudiants ce vendredi après-midi sur la route de Grenade, à Blagnac, à proximité du campus IGS Allternance. Les pompiers ont été appelés un peu avant 16h.

Une jeune fille de 23 ans a été grièvement blessée, mais ses jours ne seraient pas en danger selon les pompiers. Il y a deux autres blessés plus légers, un jeune homme de 23 ans et une jeune fille de 22 ans. Tous ont été transportés à l'hôpital Purpan, à Toulouse.

Le conducteur a été arrêté quelques minutes plus tard. On ne connaît pas encore son identité, ni ses motivations, mais d'après la police, il était recherché dans une autre affaire. Il n'était pas fiché S. Certaines sources policières évoquent un homme perturbé psychologiquement.

Le drame s'est passé route de Grenade, à Blagnac © Radio France - Radio France

Le Campus IGS accueille plus de 850 élèves et prépare aux BTS et à des Bac+3 dans le domaine administratif, de la gestion et du commerce.