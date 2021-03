Blagues lourdes, gestes déplacés : un pompier condamné pour harcèlement sexuel sur deux collègues à Bayeux

L'affaire éclate le 3 juillet 2015 quand une jeune femme de 22 ans dépose plainte. Pompier volontaire à la caserne de Bayeux depuis un an et demi, elle accuse un de ses chefs d'équipe, pompier volontaire lui aussi, de harcèlement sexuel. Elle a 22 ans, lui 30. Et elle décrit des blagues lourdes, des intrusions dans sa vie privée et même des gestes déplacés. Des faits répétés qu'une autre collègue, âgée elle aussi de 22 ans, dénonce quelques jours plus tard.

"Il est entré dans ma chambre, alors que j'étais sous la douche"

Pour la première, énumère la présidente du tribunal, "il serait venu fouiller dans ses affaires, aurait regardé ses sous vêtements, lui aurait demandé ce qu'elle portait. Plus grave, il aurait tenté de l'embrasser dans le local de ménage, serait venu dans la salle de bain alors qu'elle se douchait." Avec des allusions répétées à sa vie privée "quand vas-tu quitter ton copain ?" Des propos lourds et répétés, qui vont jusqu'à "mimer une fellation". La jeune femme encaisse, n'en parle pas, "par peur de ce que les autres en penseraient dans ce milieu d'hommes". Mais elle vient faire ses gardes à la caserne "la boule au ventre". "Elle a même essayé "de se casser le poignet et d'avaler une boite de doliprane" raconte son avocate.

La seconde arrivée en mars 2015 à la caserne essuie les mêmes "plaisanteries". Puis des invitations explicites "ce soir tu viens dormir dans ma chambre". La jeune femme ne sait pas comment le prendre. Une fois alors qu'elle fait la vaisselle, il lui caresse les fesse, elle répond par une clé de bras. Et elle repousse aussi d'un coup de pied une main baladeuse qui tente d'aller vers son sexe. Alors qu'elle se douche, elle aussi l'entend entrer dans la chambre.

"Il y a une différence entre le harcèlement qui est un délit, et une blague simplement lourde"

Lui nie toutes ces allégations. "Effectivement j'avais la blague facile", reconnait-il. En 15 ans de caserne, c'était monnaie courante, dans ce milieu majoritairement masculin. Il reconnait qu'au vu de ses fonctions, il aurait pu "garder ses distances". Mais il nie leur avoir fait des avances ou avoir été insistant. "Si je suis entré dans leur chambre quand elles étaient sous la douche, c'est machinalement pour leur dire de venir au rassemblement". Son avocate ne veut pas que la situation soit relue sous le prisme de me too. "Il y a toujours eu ce genre de blagues et cette ambiance dans les casernes. Le délit de harcèlement sexuel a une définition légale. Ce n'est pas une infraction de blague lourde".

Les collègues décrivent un collègue particulièrement lourd

Mais pour le procureur, les faits sont caractérisés. "Ce sont des attitudes à connotation sexuelle et à caractère quasi obsessionnel. Les victimes rapportent des faits similaires, rendus crédibles par les nombreux témoignages des collègues entendus pendant l'enquête". Ils le décrivent comme intrusif et particulièrement lourd avec les deux jeunes femmes. "C'est un monde d'hommes, où on fait beaucoup d'allusions. Mais avec lui on ne savait pas si c'était vrai ou pas". Le procureur réclame dix mois de prison avec sursis et l'interdiction définitive d'exercer le métier de pompier.

Peine de prison et dommages intérêts à verser aux victimes

Le tribunal le condamne finalement à une peine de huit mois avec sursis et une interdiction d'être pompier pendant un an. Il devra également verser 2000 euros à la première victime, 1000 euros à la seconde pour le préjudice moral, 200 euros au Service départemental d'incendie et de secours pour l'atteinte à son image et 2000 euros pour les frais d'avocat. Le prévenu, qui est marié, père de famille et travaille dans la fonction publique territoriale, a dix jours pour faire appel.