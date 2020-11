Blain : quatre jeunes en garde à vue après une série d'agressions

Les gendarmes sont intervenus ce vendredi 6 novembre à Blain après que plusieurs personnes ont été agressés. Un groupe de jeunes alcoolisés est soupçonné. Les quatre ont été interpellés et placés en garde à vue en fin de matinée.

Quatre jeunes, âgés de 15 à 20 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue à Blain (Loire-Atlantique) tôt ce vendredi 6 novembre car ils sont soupçonnés d'avoir agressé cinq personnes, dont deux gendarmes.

Coups de poing, crachats et insultes

Selon des témoins, au moment des faits, l'un des jeunes conduit dangereusement une voiture, avant de casser une des jantes du véhicule. L'ouvrier d’un chantier à proximité leur fait alors une remarque. Le groupe réagit et l'homme est frappé ; son collègue également. Un voisin s'en mêle : il est lui aussi agressé.

Les gendarmes débarquent. L'un d'entre-eux est frappé, un autre est victime d'un crachat. Les jeunes prennent ensuite la fuite dans un appartement, depuis lequel ils continuent à insulter les militaires.

En fin de matinée, ils finissent par descendre et se rendre. Deux d'entre-eux sont déjà connus des gendarmes, dont un mineur de 15 ans. Trois personnes ont porté plainte pour avoir été agressé, deux gendarmes également. Ces derniers et trois de leurs collègues ont aussi porté plainte pour outrage et menaces.