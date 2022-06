Blain : un incendie parcourt 11 hectares dans un champ d'orge

Jusqu'à 30 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour un incendie dans un champ d'orge en cours de récolte, ce mardi après-midi à Blain. Sur les 13 hectares, 11 ont brûlé. Le feu a aussi détruit une haie de 300 mètres de long et plusieurs round ballers.

Un hangar épargné

Mais l'intervention des pompiers ont aussi permis de sauver un autre champ de 10 hectares de blé sur pied et un hangar de 600 m2 carrés qui contenait du fourrage et et des engrais.