Blain : une enquête ouverte après la découverte d'un corps en décomposition

C'est une passante qui a remarqué ce corps flottant à la surface d'un petit étang derrière la mairie de Blain. Ce vendredi après-midi, cette dame remarque une masse étrange au niveau de la surface. Elle fait appel à un employé de la mairie, ce dernier constate alors qu'il s'agit d'un corps. Une équipe de plongeurs de la gendarmerie intervient sur place pour sortir le corps de cet homme de 47 ans de l'étang des Menussons. Selon les premières constatations, ce dernier aurait été immergé plus de 48h dans l'eau, sans qu'une date précise ne puisse être établie pour le moment. Le cadavre serait remonté à la surface à cause du processus de décomposition qui fait gonfler le corps.

Vivant seul, et sans famille, personne n'a déclaré cet homme comme porté disparu. La gendarmerie attend le retour des analyses ADN pour confirmation, mais une identité a déjà pu être établie. Pour le moment, aucune piste n'est écartée et les circonstances de la mort de cet homme restent floues. Une autopsie et d'autres analyses doivent être effectuées pour essayer de faire toute la lumière sur cette macabre découverte. Cet homme habite dans le quartier et il serait bien connu de ses voisins.