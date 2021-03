Blamont : un forcené se retranche chez lui avec un couteau, les enfants de l'école confinés

La place des Tilleuls au coeur du "vieux Blamont" a été le théâtre de vives tensions ce lundi en milieu d'après-midi. Il est environ 15h30 quand les gendarmes sont alertés. Un homme d'une cinquantaine d'années est retranché dans sa maison armé d'un couteau. " Il avait visiblement des envies de suicide. Quand les gendarmes sont intervenus, il a montré une certaine agressivité. Ce qui a débloqué beaucoup de moyens, c'est la proximité de l'école. Les enfants sont restés de 16h à 17h30 environ enfermés dans l'école. Il n'y avait aucun danger car les gendarmes avaient tout protégé", rassure le maire du village Serge Delfils. L'école primaire compte environ 75 élèves cette année.

Dans le calme et la sérénité

Les enfants sont restés en classe et les gendarmes se sont positionnés devant l'école pour éviter toute tentative d'intrusion. " Les parents ont été très disciplinés. Tout le monde est resté sur la place des Tilleuls. Les enseignants ont agi avec beaucoup de sérénité et de calme. Et quand les gendarmes ont donné le top, on a pu évacuer classe par classe calmement et les parents sont venus récupérer leurs enfants. Tout est rentré dans l'ordre", explique le maire. Les enseignants ont prévu de parler aux enfants ce mardi matin à la reprise des cours.

Il disparaît en forêt

Au moment ou les enfants sont enfin sortis de l'école, le forcené était déjà très loin. C'est sa compagne qui a alerté les gendarmes pour leur expliquer qu'il était parti en direction de la forêt alors qu'un négociateur de la gendarmerie était prêt à entamer la discussion et établir le lien. Il serait sorti de chez lui par l'arrière pour rejoindre le bois. Hier soir vers 21h, les gendarmes avaient stoppé les recherches et étaient sans nouvelle de lui. Cet homme habite le village avec sa compagne et sa fille depuis environ cinq ans, d'après la mairie. Il avait racheté une vieille maison qu'il avait réhabilité.