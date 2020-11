Blanc-Mesnil : un incendie ravage les locaux de l'association Speranza

Un incendie a ravagé les locaux de Speranza, situés dans le quartier du Tilleul au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), dans la nuit du 24 au 25 novembre. L'association qui assure des distributions alimentaires et des maraudes, en plein confinement, est obligée de suspendre ses activités.

Contacté par France Bleu Paris, Mustapha Chrifi, le président de l'association raconte avoir été alerté vers 3 heures du matin. Selon lui, il s'agit d'un "incendie criminel". "Des poubelles ont été positionnées devant le local pour bloquer l'accès, une fresque a été incendiée sur le mur, pour nous il n'y a pas de doute", assure-t-il. Il annonce qu'il va déposer plainte.

Cet incendie a des conséquences dramatiques pour la vie de l'association, surtout en plein confinement, "dans une ville où des familles ont besoin de manger", rappelle Mustapha Chrifi. "On aide 45 familles tous les jours en ce moment". La distribution de colis alimentaires prévue ce mercredi a déjà été annulée et elle ne reprendra pas demain. "On doit faire un état des lieux des dégâts, une partie des locaux n'est pas utilisable", explique-t-il. Le président de Speranza espère trouver une solution rapidement pour reprendre au plus les activités.