Blancafort : un enfant de trois ans meurt après sa chute d'un tracteur

Un enfant de trois ans est mort ce mercredi matin sur le territoire de la commune de Blancafort dans le Cher. Il est tombé du tracteur sur lequel il se trouvait avec son père et son frère de huit ans.

Un enfant de trois ans est mort après sa chute du tracteur familial ce mercredi matin sur la RD30 entre Blancafort (Cher) et Autry-le-Châtel (Loiret), au niveau du lieu-dit le Pré des Noués. Le petit se trouvait sur l'engin agricole avec son père et son frère de huit ans lorsqu'une secousse a ébranlé l'engin. L'enfant finit au sol, mortellement blessé par le tracteur encore en mouvement.

Les secours de Coullons, Gien et d'Autry-le-Châtel (Loiret) et l'équipe du SMUR envoyés sur place n'ont pas pu le ranimer. Son père et son frère ont été pris en charge, indemnes mais en état de choc.

En début d'après-midi, la circulation était toujours coupée entre Blancafort et Autry-le-Châtel.