Stupéfiants : trois trafiquants condamnés au Pays Basque pour blanchiment d'argent

Les petites coupures étaient dissimulées dans un sac à dos, déposés dans le coffre du véhicule. 20 000€ en tout. De l'argent a également été saisi sur les trois individus qui se trouvaient dans le véhicule que les douaniers d'Hendaye ont contrôlé au poste frontière de Biriatou, le 20 décembre 2022 dans l'après-midi. 5000€ se trouvaient dans la poche de la veste du conducteur marocain qui vit à Séville. Ses deux compères, qui résident aussi à Séville, sont en possession de 1000 euros. Au total, 1335 billets sont saisis, pour un montant global de 27 260 euros. Les trois individus sont des amis de longue date et nient les faits de blanchiment pour lesquels ils ont été jugés ce lundi 26 décembre par le tribunal judiciaire de Bayonne.

En Allemagne pour acheter une Golf GTI

Lors du contrôle de Douanes, les fonctionnaires découvrent d'abord quelques grammes de cannabis. De petits paquets sont cachés dans la console centrale de la voiture. Puis les billets sont mis au jour. Et enfin de nombreuses photos de plants de cannabis sont découverts sur les téléphones portables des prévenus. À la barre du tribunal, les trois hommes, âgés de 34, 35 et 46 ans, expliquent qu'ils revenaient d'Allemagne, lorsqu'ils ont été arrêtés par les douaniers. "Nous étions à Dortmund pour acheter une Golf GTI, afin de la revendre ensuite à Séville, ou les jeunes aiment beaucoup cette voiture" raconte le conducteur. "Chacun a mis 9 000 euros dans l'affaire, pour ensuite faire un bénéfice de 2 000 ou 3 000 euros" ajoute l'un de ses compères. Sauf que l'affaire va capoter. Et le trio est revenu bredouille. Pas la moindre GTI de 2016 comme prévu, après tout de même 25 heures de route. Le mécanicien, le peintre en bâtiment et le restaurateur se retrouvent en garde à vue, et finalement à devoir s'expliquer devant la Justice.

La défense plaide la relaxe

La représentante des douanes a demandé la condamnation des prévenus, ainsi qu'une amende douanière correspondant aux sommes saisis. Pour l'accusation, pas de doute sur leur culpabilité. 18 mois de prison dont 10 mois avec sursis sont requis par la vice-procureure de la République, Caroline Parizel, qui estime que le produit financier découvert provient de la vente d'une dizaine de kilos de cannabis. En revanche, la défense a plaidé la relaxe pour les trois hommes, au nom de la bonne foi des prévenus, du manque de preuves, et même de faisceaux d'indices. Les trois hommes ont été condamnés à 14 mois de prison dont 10 mois avec sursis. Ils ont 10 jours pour faire appel.