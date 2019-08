Blaudeix inaugure "Le Préau", sa nouvelle salle socioculturelle

Une salle socioculturelle flambant neuve ouvre ses portes à Blaudeix ce vendredi. La commune de 110 habitants, a rénové le préau de l'ancienne école, fermée depuis 1974.

130 mètres carrés pour les associations

Deux préaux ont été rassemblés pour créer cette grande salle. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

La salle de 130 mètres carrés va accueillir les différents événements proposés par les multiples associations, très actives dans la commune. Régulièrement, des repas, des concerts, des expositions sont organisés à Blaudeix et attirent du monde. Jusqu'à présent, c'était la salle de classe, juste à côté du préau, d'une surface de 50 mètres carrés qui servait de salle socioculturelle. Mais pendant des dîners avec plus de 120 convives, forcément on s'y sentait un peu à l'étroit. "On devait installer une paillote, construite avec des matériaux de récupération, pour accueillir des 120 personnes dans l'ancienne cour de récréation" explique Liliane Darche, présidente de l'Amicale des Hiapauds (nom des habitants de Blaudeix en patois).

Un projet né il y a une dizaine d'années

Le projet de construire une salle socioculturelle dans la commune est né il y a une dizaine d'années. Pourtant les habitants et les associations ont dû patienter avant le début du chantier. "Le bâtiment est resté un garage communal pendant de longues années" indique Marie-Christine Bunlon, maire de Blaudeix. Puis il a fallu rassembler 200 000 euros nécessaires à la construction. L'État a financé le projet à hauteur de 35% soit 90 000 euros. Les travaux ont finalement pu débuter en novembre 2016. La salle est donc inaugurée ce vendredi soir à 18 heures.