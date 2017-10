Blayais : Un adolescent de 15 ans meurt dans un accident de la route

Une voiture a fait une sortie de route samedi soir, à Saint-Savin, dans le Blayais. Un adolescent de 15 ans est mort sur le coup. Les quatre autres occupants de la voiture ont été blessés.

Il était environ 21 heures samedi soir, à Saint-Savin dans le Nord du département. Pour une raison inconnue, une voiture fait une violente sortie de route, au niveau du lieu-dit Le Jard de Bourdialls, sur la départementale 115.

Sortie de route qui a coûté la vie à un adolescent de 15 ans tué sur le coup. Les quatre autres occupants du véhicule ont également été blessés. La plus gravement est une femme de 20 ans, évacuée au CHU de Bordeaux, tout comme un homme de 23 ans. Les deux autres passagers, des hommes de 19 et 38 ans ont également été blessés et transportés à l'hôpital de Blaye.