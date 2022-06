Blé renversé sur les rails près de Pontivy : quatre personnes interpellées et mises en examen

Trois mois après le blocage d'un train de marchandise transportant du blé près de Pontivy, dans le Morbihan, quatre personnes ont été interpellées ce mardi et mises en examen notamment pour entrave à la circulation d'un train et détérioration du bien d'autrui commise en réunion.

Les faits remontent au 19 mars dernier. Ce jour-là, vers 9h30, entre Saint-Gérand et Noyal-Pontivy, une cinquantaine de manifestants ont bloqué le passage d'un train transportant du blé originaire de Beauce et ouvert des vannes, faisant se déverser des tonnes de blé sur les voies. Sur 1.390 tonnes de blé déversé, 142 ont été perdues. Cette action avait été revendiquée par des militants du collectif "Bretagne contre les fermes usines", alors que la cargaison devait être livrée à une usine agro-alimentaire. Trois mois plus tard, ce mardi, quatre personnes ont été interpellées et mises en examen pour entrave à la circulation d'un train, entrée dans l'enceinte du chemin de fer, jet ou dépôt d'objet dans une partie de la voie publique et dégradation ou détérioration du bien commun commise en réunion, indique ce mercredi le procureur de la République de Lorient.

Guerre en Ukraine

Quatre personnes, deux hommes âgés de 25 ans et 21 ans et deux femmes âgées de 33 ans et 31 ans, "sans antécédents particuliers", ont été interpellées par les gendarmes de Pontivy ce mardi, précise le procureur de la République de Lorient dans un communiqué. Ils ont été placés sous un "strict contrôle judiciaire, comportant diverses obligations et interdictions". L'enquête, menée par la brigade de recherches de gendarmerie départementale de Pontivy, se poursuit.

Dans un contexte de hausse du prix des matières premières liée à la guerre en Ukraine qui avait commencé quelques jours plus tôt, ce "gaspillage" avait été qualifié de "scandaleux" par les autorités. Les manifestants entendaient dénoncer la mainmise des lobbies sur l'agriculture bretonne.