Il a tenté de fuir un contrôle de gendarmerie, vendredi à Bléré. Un homme est en détention provisoire et doit être jugé en comparution immédiate ce lundi à Tours.

Vendredi, dans l'après-midi, les gendarmes ont installé un contrôle, dans le centre-ville de Bléré. A la vue des forces de l'ordre, cet homme d'une quarantaine d'années prend peur. Il enclenche la marche arrière mais vient heurter le trottoir et explose un pneu. Il fini sa course contre deux voitures et est rapidement interpellé. Il conduit sans permis. Dans le vide poche du conducteur, un pistolet d'alarme, une arme de poing, est retrouvé par les militaires.

Déjà recherché pour des faits similaires

L'individu n'en est pas à son premier ennui judiciaire : il est déjà recherché depuis plusieurs semaines pour détention d'armes et de munitions, conduite sans permis de conduire et pour avoir heurté un passant en conduisant. Il avait réussi à passer dans les mailles des gendarmes, qui avaient même lancé des recherches à l'aide d'un hélicoptère pendant plusieurs heures. Mais la trace de l'homme s'était ensuite perdue alors qu'il s'enfuyait vers Chenonceaux.

Présenté dimanche en début d'après-midi au parquet, doit être jugé ce lundi pour l'ensemble de son oeuvre