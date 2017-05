Bléré : un homme tire un coup de chevrotine sur la voiture de son fils

Jeudi, un homme de 51 ans a tiré sur la voiture de son fils à Bléré vers 13 heures. Fort heureusement, le fils âgé d'une trentaine d'années, n'a pas été blessé. Le tireur a été placé en garde à vue et sera présenté au parquet de Tours ce vendredi après-midi.

La gendarmerie, alertée par des voisins, est rapidement arrivée sur place et a interpellé sans heurts le tireur. Des constatations ont été effectuées par les techniciens en investigation criminelle pour confirmer qu'il s'agit bien de l'arme du quinquagénaire, un fusil de chasse. Visiblement, le différend serait lié à une histoire d'argent entre le père et le fils. Ce dernier, âgé d'une trentaine d'années et qui n'a pas été blessé, a aussi été entendu pour les besoins de l'enquête. Son domicile situé à Civray-de-Touraine a été perquisitionné pour constater qu'il n'avait pas d'arme.

Le tireur a été placé en garde à vue et sera présenté au parquet de Tours ce vendredi après-midi.