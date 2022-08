Explosions à la poudrerie de Bergerac : l'ouvrier gravement blessé dénonce la sécurité "discutable" du site

L'ouvrier le plus gravement blessé dans les explosions sur le site Eurenco de la poudrerie de Bergerac en Dordogne témoigne de "conditions de travail dangereuses" au moment de l'explosion. Son avocat toulousain raconte le traumatisme vécu par son client, et ses lourdes séquelles physiques.

Il témoigne d'un bâtiment "vétuste", des conditions de sécurité "discutables" et des conditions de travail "dangereuses". Florian, 35 ans, électromécanicien pour un sous-traitant de Manuco sur le site Eurenco, a été très gravement blessé dans la série d'explosions à la poudrerie de Bergerac mercredi 3 août, dans un bâtiment de fabrication de la nitrocellulose. Cet habitant de la banlieue toulousaine a porté plainte et témoigné auprès des enquêteurs. Presque un mois après les explosions, il souffre encore de lourdes séquelles. Son avocat, maître Kamel Benamghar, raconte le traumatisme vécu par son client et le désir de celui-ci de voir la législation renforcée sur la sécurité des sites Seveso "seuil haut".

Au moment de l'explosion ce mercredi 3 août, Florian, votre client, est dans le bâtiment 75. Que fait-il dans ce bâtiment ?

Me Kamel Benamghar : "C'est un bâtiment dans lequel il y a une production de nitrocellulose, particulièrement explosive et dangereuse. Sur ce bâtiment en particulier, il y a alors des opérations de maintenance et c'est dans ce cadre que Florian intervient, pour un sous-traitant. Il est là pour remplacer et vérifier les raccords de tuyauterie dans lesquels circule la nitrocellulose. Florian est un spécialiste qui aime son métier, et qui ne rigole pas avec la sécurité. Beaucoup avaient des casquettes, lui il avait son casque. Et il avait ses propres outils, des outils en bronze qui permettent d'éviter toute étincelle dans cette atmosphère explosive. Quand la première explosion survient, il est de dos, en train de s'occuper de moteurs, pendant que d'autres ouvriers d'une autre société travaillent sur le raccord de la nouvelle cuve installée dans le bâtiment.

Quels souvenirs a-t-il du moment de l'explosion ?

"Il tourne la tête et d'un seul coup, il commence à avoir des acouphènes. Il voit que tout le monde court vers la sortie, et survient d'un seul coup une deuxième explosion. Le souffle est si important qu'il est projeté à six mètres. Il se retrouve coincé sous une cuve, un projectile en fer est planté dans son casque. Il n'arrive pas à se relever, et une troisième explosion survient. Il est en sang, il n'entend plus rien, il crie. A ce moment-là il est le seul resté dans le bâtiment. Intervient une quatrième explosion, la dernière. Il voit les cuves de cinq mètres de circonférence voler à dix mètres de hauteur, le plafond exploser, les verres éclater partout. Il se relève, seul, et se dirige vers la sortie. Tout le monde le voit, c'est un véritable miraculé. Puis il s'effondre par terre.

Ce qu'il réalise aujourd'hui à posteriori, c'est que ce n'est pas possible que ce bâtiment soit si vétuste, et qu'il découvre que des tuyauteries soient anciennes de plus de 10 ans

Florian a été pris en charge par les secours dans un état très grave.

Il a été héliporté au CHU de Bordeaux, en état d'urgence vitale, lui a-t-on dit. Ils ne l'ont pas gardé très longtemps. Au bout de plusieurs jours, on lui a dit qu'il pouvait regagner son domicile. Donc une ambulance l'a ramené chez lui, avec du Doliprane. Quand les effets de la morphine se sont dissipés, tard dans la nuit, il a dû aller aux urgences à Toulouse. Et là-bas l'hôpital a découvert qu'on l'avait renvoyé chez lui alors qu'il souffrait énormément. Il a été accueilli à l'hôpital Rangueil qui a mis en place un traitement médicamenteux. Aujourd'hui, une équipe d'infirmiers le visite trois fois par jour. Son état de santé évolue chaque jour.

Votre client pointe aujourd'hui des défaillances sur le site au moment des faits. Lesquelles ?

Florian, il a 35 ans, il fait 1,85 m, c'est un bon gars, un rugbyman. Il est atteint sur le genou, les cuisses, le dos, il a des œdèmes et des hématomes. Ses testicules sont sectionnées sous le souffle de l'explosion, sa cuisse droite a triplé de volume. C'est un sentiment d'apocalypse qu'il a vécu. Ce jeune homme est devenu un bloc de souffrance et de douleur. Ce qu'il réalise aujourd'hui à posteriori, ce sont des conditions de sécurité discutables et des conditions de travail dangereuses. Parce que si le site en lui-même est classé Seveso "seuil haut", le bâtiment 75 où il était n'était curieusement pas classé ATEX, c'est-à-dire à atmosphère explosive. Il se rend compte que ce n'est pas possible que ce bâtiment soit si vétuste, et qu'il découvre que des tuyauteries soient anciennes de plus de 10 ans. 42 degrés étaient annoncés, et il n'y avait même pas un thermomètre qui permette de mesurer la chaleur dans l'atelier, alors que la nitrocellulose est sensible à l'absence d'hydrométrie et à la haute chaleur.

Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est un homme qui pense que sa vie est foutue. Lui, ce qu'il veut, c'est que les responsables soient identifiés.

Comment va-t-il aujourd'hui ?

Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est un homme qui pense que sa vie est foutue. Il devait partir le lendemain rejoindre son fils de 5 ans à Prague. La reconstruction d'un homme est difficile physiquement, elle est difficile psychologiquement. Il est vraiment dans du post-traumatique très intense. Ce qu'il veut, c'est que les responsables soient identifiés. Si effectivement les conditions de sécurité ne sont pas respectées, il va falloir identifier les responsables. Travailler avec la nitrocellulose fait partie de ses compétences professionnelles. Ce qui porte sa plainte, c'est de vouloir faire progresser la législation sur la sécurité à laquelle doit être soumis ce site, comme tous les sites Seveso.