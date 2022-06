Blessé grave après un rodéo urbain à Rennes : le conducteur placé en garde à vue à l'hôpital

La victime est toujours "dans un état très grave", indique ce mercredi le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc. Le jeune homme de 19 ans, percuté dimanche soir à Rennes lors d'un rodéo urbain, est toujours hospitalisé, a appris France Bleu Armorique. Le conducteur du deux-roues a lui été placé en garde à vue à l'hôpital, pour "rodéo motorisé, blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois et défaut de maîtrise", poursuit le procureur de la République.

Dimanche soir, vers 17h45, dans le quartier Beaulieu à Rennes, alors qu'il réalisait une "figure acrobatique", une roue-arrière, le jeune homme de 18 ans a percuté un de ses amis. Sur le guidon du véhicule se trouvait également un enfant de six ans, légèrement blessé dans le choc, qui a pu rapidement sortir de l'hôpital. Le conducteur avait été hospitalisé dans la soirée pour plusieurs fractures et un traumatisme crânien. La victime, elle, en arrêt cardio-respiratoire et souffrant d'un traumatisme crânien et d'une hémorragie interne, avait été réanimée sur place puis hospitalisée en réanimation avec un pronostic vital engagé.

Le deux-roues en cause, "déplacé et emmené par des amis du mis en cause et de la victime", selon Philippe Astruc, n'a pas été retrouvé par les enquêteurs qui se sont rendus sur place après l'accident.