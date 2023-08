Blessé par balle à Nantes : le suspect reconnaît avoir tiré, la victime toujours dans un état critique

Dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 août, un homme a été blessé par balle au niveau de la tête, en plein centre-ville de Nantes , allée Jean Bart, devant l'agence BNP Paribas. Au lendemain de cette agression par arme à feu, le procureur de la République de Nantes annonce que le principal suspect - arrêté deux heures après les faits - a reconnu, en garde à vue, être l'auteur du tir.

Le suspect interpellé moins de deux heures après le tir

Il est un peu plus d'une heure du matin, dans cette contre-allée du cours des 50-otages, près de l'arrêt de tramway Commerce, quand le coup de feu est tiré, à la vue de clients encore assis à la terrasse de bars un peu plus loin. La scène est filmée par les caméras de vidéosurveillance, et le centre de sûreté urbaine donne l'alerte. Sur place, les policiers constatent "la présence d’un homme âgé de 29 ans, de nationalité algérienne, touché au crâne", précise Renaud Gaudeul, procureur de la République de Nantes. Ce mercredi soir, "son pronostic vital reste fortement engagé".

Le suspect, qui vient de lui tirer dessus avec une arme à feu, prend la fuite. Mais, en deux heures, la police localise son appartement, sur l'île de Nantes, et sa voiture. Dans un premier temps, son petit frère de 18 ans est interpellé "alors qu’il entre dans le véhicule, peu avant deux heures du matin. Il est interpellé alors qu’il est porteur d’une arme de poing, approvisionnée". Puis, à trois heures du matin, les effectifs de la BAC contrôlent une voiture avec quatre personnes à bord, dont le suspect recherché, également arrêté avec une arme approvisionnée sur lui.

Enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire

Placé en garde à vue, comme son frère et les autres passagers de la voiture, l'homme de 29 ans a reconnu avoir tiré sur la victime. Selon le parquet, il est "né à Fort-de-France en Martinique–connu des services de justice de Fort-de-France pour des faits de violences avec arme, vol, trafic de stupéfiants et un défaut de permis de conduire". La garde à vue des cinq personnes arrêtées se poursuit, "les auditions devraient permettre d’en savoir plus quant aux circonstances de cette affaire et l’implication précise des diverses personnes interpellées".