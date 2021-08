Blessé par balle dans le 19e arrondissement de Paris, un homme succombe à ses blessures

Un homme a été blessé par balle dans la nuit de mardi à mercredi, dans le 19e arrondissement de Paris. Touchée à l'abdomen, la victime n'a pas survécu et est décédée au cours de son transfert à l'hôpital.

L'homme a été visé en pleine rue, dans la rue Archereau, dans le XIXe arrondissement de la capitale. Une enquête a été ouverte et confiée au deuxième district de la police judiciaire parisienne (DPJ). L'enquête ne fait que commencer et on ne sait pas encore s'il y a eu une garde à vue.