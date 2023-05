Blessé par l'explosion d'un camion explosif au Mali, un militaire d'Angoulême se reconstruit

Un plan du ministère des Armées a été présenté ce mercredi après-midi pour soutenir les blessés de guerre.. 120 000 anciens soldats touchent une pension d'invalidité, et 3000 souffrent de syndromes post-traumatiques. Parmi eux, le caporal-chef Damien, soldat au 1er RIMA d'Angoulême. Le 10 mars 2019, un camion bourré d'explosifs a surgi à 50 mètres de lui. Il a été touché au thorax. Aujourd'hui, il souffre de l'épaule gauche, et il n'a plus de sensibilité à l'avant-bras. Il ne peut plus tirer, à cause des vibrations, et ne peut plus combattre. L'Armée de Terre l'a affecté à un nouveau poste dans les bureaux.

L'emblème du 1er RIMA d'Angoulême © Radio France - Pierre MARSAT

Mais c'est surtout de séquelles psychiques que souffre Damien. Il a connu un choc post-traumatique, qui ne s'est déclaré que deux ans après l'explosion au Mali. Sa vie de famille en a été perturbée : sa fille, qui a aujourd'hui sept ans, a subi aussi un choc post-traumatique, et la vie de famille est compliquée. Mais depuis huit mois, ça va mieux, dit aujourd'hui Damien : il se reconstruit. La cellule d'aide aux blessés de l'armée de Terre existe depuis 30 ans. Le caporal-chef Damien, et trois autres blessés de guerre du 1er RIMA ont participé, fin mars - début avril, à une marche commune sur le chemin de Compostelle, entre Mont de Marsan et Saint Jean Pierre de Port, 150 kilomètres en dix jours, dans le cadre de l'opération de cohésion des armées "A nos blessés".

