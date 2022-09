Blessée au genou lors de l'attentat de Nice, Valérie a perdu son travail

Plus de 400 personnes ont été blessées lors de l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016. Valérie, par exemple ne peut plus exercer sa profession d'assistante maternelle.

Les conséquences du 14 juillet 2016, ce sont des personnes décédées, des proches concernés mais aussi de nombreux blessés. 450 personnes touchées dans leur chair. Parmi elles, Valérie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Elle s'apprête à témoigner devant la Cour d'assises spéciale de Paris. "J'attends ce moment depuis longtemps pour pouvoir passer à autre chose".

Courir après les enfants, ce n'est plus possible pour moi

Le soir de l'attentat, Valérie est avec ses trois enfants sur la Promenade des Anglais. Au moment où la police tire pour abattre le terroriste, ils sautent, tous les quatre, sur la plage pour se protéger. La maman se blesse au genou : "aujourd'hui, j'ai une prothèse de genou et je ne peux plus marcher comme avant. J'ai perdu mon travail à cause de ça car courir après les enfants, ce n'est plus possible pour moi".