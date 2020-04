Blessée grave après une chute du 5e étage à Alès

Les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus dans la nuit de jeudi à vendredi, à 2h du matin, pour une jeune fille de 25 ans qui a chuté du 5ème étage. Défenestrée, selon les pompiers, la raison de sa chute est encore indéterminée. La victime, blessée gravement, a été prise en charge par les pompiers et le SAMU sur place, et transportée et centre hospitalier de Nîmes.