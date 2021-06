Blessée, une touriste allemande passe la nuit dans les rochers de Saint-Cyr-sur-Mer

Une touriste allemande de 23 ans a passé la nuit, blessée, sur les rochers du sentier du littoral à Saint-Cyr-sur-Mer. Sa disparition avait été signalée lundi soir par les deux amies avec qui elle passe ses vacances dans le Var. Dans la nuit, les gendarmes ont déployé un dispositif de recherches, avec notamment une équipe cynophile. Ils ont également tenté de localiser son téléphone portable. En vain. Vers 9 heures ce mardi matin, un plaisancier entend les appels aux secours de la jeune femme et compose le 112.

Une quinzaine de pompiers et un hélicoptère de la Sécurité Civile ont été mobilisés pour venir en aide à la victime. Elle a été retrouvée plus de 20 mètres en contrebas du sentier du littoral, à proximité de la calanque du Port d'Alon. Victime de fractures aux jambes et à un bras, la jeune femme a été transportée en hélicoptère à l'hôpital.

Elle aurait chuté alors qu'elle voulait rejoindre ses amies à la plage.