Blicourt : loup y es-tu?

Le troupeau de moutons de Blicourt (Oise) est rentré dans sa bergerie depuis la mi-novembre. Dans la nuit du 12 au 13 novembre 2020, un mouton a été égorgé. Selon les premiers éléments des analyses, il s'agirait bien d'un loup, a appris France Bleu Picardie.

A chaque suspicion d'attaque de loup, une enquête est ouverte. Le Réseau Loup-Lynx recense ainsi les attaques des loups et des lynx et vérifie si les soupçons sont avérés quand il n'y a pas de certitude sur l'identité d'un prédateur. Il est piloté par l'OFB, l'office français de la biodiversité, qui envoie des "sentinelles" sur place afin de recueillir des informations scientifiques fiables pour déterminer la présence d'un loup. Dans l'Oise, c'est l'office national de la chasse et de la faune sauvage qui a été envoyé faire les constatations. "On nous a signalé une attaque sur proie domestique, explique Gaëlle Jardin, spécialiste des loups à l'OFB Hauts-de-France. Les agents sont partis relever les éléments techniques sur l'animal prédaté. Mais malheureusement nous n'avons pas réussi à trouver d'autres indices sur place".

Seule la carcasse est exploitable

Pour l'instant toutes les conclusions sont donc basées sur le constat de l'attaque et sur la carcasse du mouton. "L'analyse de cette attaque a conclu que ces indices allaient être classés en "loup non écarté"", poursuit Gaëlle Jardin. L'indice Loup non écarté est la troisième catégorie des indices dans ce genre d'enquête : soit le loup est écarté, il s'agit d'un autre prédateur, soit c'est invérifiable, soit c'est une attaque de loup non écartée. "Ce n'est pas sûr à 100%, il n'y a que les échantillons génétiques (analyse des poils laissés sur place, de l'urine, des excréments... NDLR) qui auraient pu permettre de conclure que c'était bien un loup, mais il y a quand même de fortes suspicions que cela en soit un", conclut Gaëlle Jardin.

Le même loup que dans la Somme?

Il y a trois ans, un loup avait été formellement identifié dans la Somme. Un loup gris identifié par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Une espèce extrêmement endurante, capable de parcourir des centaines de kilomètres. Il est probable qu'il soit arrivé des Alpes. La Somme n'avait plus vu de loup depuis plus de cent ans. "Il n'est pas anormal d'observer régulièrement mais ponctuellement des loups solitaires à distance du cœur de population alpin, comme cela a été le cas dans l'Indre, l'Eure-et-Loir, la Somme ou la Charente-Maritime", précise la préfecture de l'Oise, qui confirme "la responsabilité du loup dans l'attaque" du mouton de Blicourt. Alors est-ce le même animal? L'enquête n'a pas encore permis de le déterminer.

Un dispositif renforcé de suivi des indices de présence va être mis en place dans l'Oise avec par exemple la pose de "pièges-photos".