Blocage de l'A3 : le procès du rappeur Sofiane renvoyé à 2018

Le rappeur Sofiane sera finalement jugé le 22 janvier 2018 pour avoir tourné un clip sauvage sur l'autoroute A3, en Seine-Saint-Denis. Son procès, qui devait avoir lieu ce mardi au tribunal correctionnel de Bobigny, a été renvoyé.

Il devait comparaitre ce mardi avec quatre accolytes au tribunal correctionnel de Bobigny. Finalement, le rappeur Sofiane, alias Fianso, sera jugé le 22 janvier 2018. Le procès a été renvoyé à la demande de son avocat, Steeve Ruben, qui ne pouvait être présent à l'audience.

Sofiane devait être jugé avec quatre autres personnes pour avoir bloqué la circulation sur l'autoroute A3, le 6 avril dernier afin de tourner le clip "Toka", diffusé le lendemain sur Internet et qui a déjà enregistré plus de 20 millions de vue sur Youtube. Les cinq hommes encourent jusqu'à deux ans de prison et ont été placés sous contrôle judiciaire.

Des excuses présentées sur TF1

Au lendemain du tournage, le rappeur s'était vanté sur les réseaux sociaux de pouvoir "boire un café sur l'autoroute". Début juin, il a présenté des excuses pour ces faits, dans un reportage de l'émission 7 à 8 sur TF1. "Si j'ai choqué l'opinion et certaines personnes, je suis vraiment désolé. Ce n'était pas le but", lâche Sofiane aux côtés de son père à l'écran.

Pour son procès le 22 janvier prochain, Sofiane sera aussi jugé pour avoir tourné un autre clip, celui de la chanson "Pégase", dans la cité des 3000, à Aulnay-sous-Bois, le 24 avril. Placé en garde à vue dans cette affaire, il devait être jugé le 4 mai dernier en comparution immédiate, mais le procès avait été annulé après un vice de procédure. Les deux affaires ont finalement été jointes pour un jugement commun.