Metz, France

Des peines sévères requises ce vendredi contre les automobilistes poursuivis pour avoir participé au blocage de l'A31 à Metz après un mariage en mairie de Woippy: 4 à 9 mois de prison avec sursis, 6 à 8 mois de suspension de permis et des amendes de 400 à 500 euros. Le tribunal correctionnel de Metz rendra son jugement le 23 février prochain. Les faits remontent au 1er juillet dernier, en plein 1er week-end de départ en vacances. Le blocage, dans le sens Nord-Sud, n'avait duré que 3 minutes mais provoqué 5 km de bouchons. Grâce aux caméras de surveillance, les enquêteurs ont pu interpeller 5 personnes, 5 hommes âgés de 23 à 30 ans.

On ne pensait pas mettre les gens en danger, c'était pour s'amuser" - Un prévenu

Mais ils contestent être à l'origine du blocage et refusent d'endosser toutes les responsabilités."Ce n'était pas prémédité, c'est regrettable", insiste un Messin de 25 ans, qui a soigné son allure, mis une veste de costume. Intimidé parce qu'il comparait lui aussi pour la 1er fois devant un tribunal, un étudiant de 26 ans ajoute: "Cela s'est produit dans l'euphorie, c'était une grosse bêtise, croyez-moi, j'ai compris la leçon". Les 3 autres prévenus ont quelques condamnations à leur actifs mais font aussi amende honorable: "On ne pensait pas mettre les gens en danger, c'était pour s'amuser".

S'approprier l'autoroute pour en faire leur cour de récréation, c'est intolérable" - La Procureure

"Il y a des endroits moins risqués", répond sèchement la Présidente, Gwenaele Quinet-Chanchino. "S'approprier l'autoroute pour en faire leur cour de récréation, c'est intolérable. Non, on ne se prend pas pour un pilote de Formule 1, un Schumacher, sur l'autoroute", s'indigne la Procureure, Marianne Aventin, qui demande des peines exemplaires pour faire renoncer ceux qui voudraient encore imiter le rappeur Sofiane.

Sur les caméras de surveillance de l'A31, on voit de grosses cylindrées, certaines louées pour le mariage, déraper à 360 °C, rouler à contre-sens ou faire patiner les roues sous un nuage de fumées. "C'est vrai, mon client a profité de la situation mais il n'a pas entravé la circulation", clame une avocate, Me Anne Bichain. "Ce show ne doit pas se reproduire mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac", avance un autre avocate, Me Joseph Roth. Même défense des 4 autres qui ne veulent pas payer pour ceux qui ont réellement bloqué l'autoroute. Et qui n'ont pas été identifiés.