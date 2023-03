Blocage de la prison d'Alençon - Condé-sur-Sarthe au lendemain de l'agression de trois surveillants

Au lendemain de l'agression de trois de leurs collègues , près de cinquante agents de la prison d'Alençon - Condé-sur-Sarthe ont bloqué ce mardi matin l'entrée de l'établissement pénitentiaire avant d'être reçu par la direction.

L'action s'est déroulée de 06h30 à 08h20 au moment du changement d'équipe. Les agents voulaient soutenir leurs collègues et affirmer que ce genre d'agression ne doit pas se produire. Ils réclament plus de moyen et notamment la possibilité d'utiliser leur pistolet à impulsion électrique lors de ce type d'agression. "Cela peut éviter le passage à l'acte."

Lundi en début d'après-midi, un détenu dangereux avait gravement poignardé un surveillant de 36 ans dans le quartier d'isolement. Deux de ses collègues avaient été blessés. L'homme avait sorti une lame de ciseau de sa bouche pour agresser le surveillant.