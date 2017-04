Blocage de la prison de Fleury-Mérogis : au moins 350 personnes réunies devant le site

Environ 200 personnes étaient rassemblées lundi soir devant la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne), répondant à l'appel au blocage du site lancé par les surveillants pénitentiaires, après l'agression de six gardiens.

Au moins 350 surveillants pénitentiaires bloquaient lundi soir la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne, la plus grande prison d'Europe. Un blocage qui devait durer toute la nuit, pour protester contre la récente agression de six gardiens dans cet établissement, miné par la surpopulation carcérale et le manque de personnels.

150 postes vacants selon les syndicats

Dès 19h30, des barricades ont été érigées à l'aide de palettes de bois sur l'unique avenue qui mène à la prison, des pneus ont également été entassés devant le site. Les manifestants étaient munis de pancartes "Au feu, la pénit' brûle", "Surpopulation, sous-effectifs, danger", ou encore de message invitant les candidats à la présidentielle à leur rendre visite.

La maison d'arrêt de Fleury-Mérogis est actuellement remplie à 180% de sa capacité. Elle accueille plus de 4.200 détenus et près de 150 postes de fonctionnaires sont vacants, selon les syndicats. "La situation est juste intenable. Cette agression, c'est la goutte d'eau de trop", a déclaré à l'AFP Olivier Legentil, du syndicat Ufap-Unsa Justice (majoritaire).

Jeudi, six gardiens de la prison ont été blessés par huit mineurs lors d'une altercation entre détenus qui a dégénéré en bagarre.

L'intersyndicale (Ufap-Unsa Justice, CGT Pénitentiaire, FO Pénitentiaire) de Fleury ne s'était pas encore prononcée lundi à 21h sur une éventuelle reconduction du mouvement.