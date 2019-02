Blocage de la raffinerie de Donges par des gilets jaunes : barrages et échauffourées

A Donges (44) des gilets jaunes ont bloqué les accès à la raffinerie ce mardi matin. Une manifestation à laquelle participent la CGT, la FSU et Solidaires. Des échauffourées ont eu lieu, notamment au rond-point des six croix.

Gilets jaunes et CRS aux abords de la raffinerie de Donges.

Donges, France

Depuis 4h ce mardi matin des gilets jaunes sont installés aux rond-points menant à la raffinerie de Donges (44). La circulation a un temps été arrêtée. Certains des manifestants viennent de Vendée, du Morbihan, de Nantes. Leur mot d'ordre : "on ne lâche rien". Après trois mois de mouvement, ils attendent toujours des gestes du gouvernement comme le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Le grand débat national est loin de leur suffire disent-ils.

A 11h les camions citerne pouvaient accéder et repartir de la raffinerie. Si le rond-point des six croix a été dégagé par les forces de l'ordre, celui dit du "canon" est toujours occupé.

A 9h, sur ce même rond-pont "du canon", plusieurs dizaines de gilets jaunes et des salariés ayant répondu à l'appel des syndicats étaient installés. Feux de palettes, fumée noire et dense. Ils discutaient et prenaient le café.

Des échauffourées avec les CRS ont eu lieu à plusieurs reprises.

Jets de lacrymogènes à proximité de la raffinerie de Donges. © Radio France - Anne Patinec

La CGT a également appelé les salariés de la raffinerie Total à cesser le travail depuis 21 h lundi soir et pour 24h.