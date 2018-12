Blocage des commissariats : la police se met en grève mercredi 19 décembre

Franche-Comté, France

"Fermons les commissariats !" Le syndicat de police Alliance appelle à bloquer tous les commissariats ce mercredi 19 décembre, au moment où l'Assemblée nationale se penche sur le budget 2019 des forces de sécurité. Une coupe budgétaire de 62 millions d'euros est à l'ordre du jour.

Gilets jaunes, lycéens, lutte contre le terrorisme, les policiers sont soumis à rude épreuve depuis un mois. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a reçu trois syndicats de police hier soir. Le gouvernement a proposé une prime de 300 euros pour toutes les forces de l'ordre mobilisées.

Des policiers usés

"Il y a parfois des décalages de repos, des heures supplémentaires effectuées. _Cette usure c'est tout un ensemble_. Elle est physique et nerveuse face à des manifestants, des gens qui bloquent des carrefours, des lycées. Il y a une certaine tension nerveuse et une attention accrue. Au commissariat, il y a des situations de burn-out. Des gens en arrêt à cause de la charge de travail et les conditions de travail."

"Ça arrive quand vous êtes énormément sollicités et que vous avez _manqué de moyens_. De plus, on n'a pas forcément une hiérarchie au rendez-vous. C'est tout un ensemble qui explique cette usure généralisée" indique Christophe Dalongeville, secrétaire départemental dans le Doubs du syndicat Alliance police qui exerce au commissariat de Montbéliard.

De son côté, Unsa Police a entamé, mardi 18 décembre, une opération "service minimum" et "100% prévention".