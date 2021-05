Blocage des lycées : un jeune de 16 ans mis en examen pour dégradations

Le jeune homme, élève du lycée Gabriel-Touchard / Washington, est suspecté d'avoir voulu fabriquer des engins explosifs et d'avoir lancé une barrière métallique sur la porte du hall d'entrée d'un autre établissement, le lycée Marguerite Yourcenar.

Un jeune homme de 16 ans, élève du lycée Touchard au Mans, a été présenté à un juge des enfants mercredi 5 mai et mis en examen. Il était poursuivi notamment pour dégradations, rébellion et fabrication d'engins explosifs. Mardi, il avait été aperçu près de son établissement avec l'un de ses camarades, à l'écart du groupe de lycéens mobilisés pour réclamer le passage du Bac en contrôle continu, en train de remplir des bouteilles et de manipuler de l'aluminium. Il a été arrêté après avoir pris la fuite devant les forces de l'ordre.

Un peu plus tôt dans la matinée, un autre établissement avait été dégradé à l'occasion du blocage, le lycée Marguerite Yourcenar. Une barrière métallique avait notamment été lancée sur la porte vitrée du hall d'entrée. L'auteur du jet a rapidement été identifié comme étant, précisément, le même lycéen interpellé un peu plus tôt.

Dans ce dossier, la direction de l'établissement a déposé plainte.