Roanne, France

Le problème de la radicalisation des détenus est quotidien au centre de détention de Roanne. Selon les syndicats, sur les 500 détenus de l'établissement, environ cinq seraient radicalisés. Les surveillants expliquent n'avoir aucun moyen humain et matériel pour les gérer.

Le mouvement des surveillants de prison est parti de l'agression de trois d'entre eux à la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais). Le détenu qui a agressé les agents est radicalisé.

Une radicalisation devenue invisible

Le syndicat UFAP-UNSA du centre de détention de Roanne explique que la radicalisation dans les prisons devient de plus en plus discrète. Le délégué syndical Jean-Louis Picornell raconte le comportement des détenus radicalisés "de plus en plus on leur apprend à camoufler. Autant avant c'était un peu une fierté d'appartenir à cette mouvance. Aujourd'hui les individus ne changent pas forcément leur façon de s'habiller, ne changent pas leur manière d'être, ils cachent leur appartenance à des mouvances islamistes".

Malgré tout, l'expérience des surveillants permet de repérer des radicalisations. Jean-Louis Picornell fait notamment attention au vocabulaire des détenus "ils utilisent souvent le mot Mécréant, ou encore lors des fouilles de cellules ils n'acceptent pas qu'on touche au Coran par exemple. Ce sont des signes qui sont assez frappants".

Une cellule de renseignement dans chaque prison

Lorsque les surveillants détectent une attitude déviante, des signes de radicalisation, ils écrivent une note à la cellule de renseignement de la prison. Chaque établissement pénitentiaire a un ou plusieurs officiers chargés de repérer les détenus radicalisés. Ces informations sont ensuite envoyées aux directions interrégionales des services pénitentiaires.

Les syndicats réclament des prisons spécialisées

Les syndicats réclament des prisons spécialisées pour les détenus radicalisés. David Martins, délégué syndical Force ouvrière au centre de détention de Roanne, veut des structures adaptées "il faut regrouper ces détenus avec des équipements humains et matériels adaptés de façon à ce qu'on puisse les gérer en toute sécurité. Il faut vraiment que nos hommes politiques prennent leurs responsabilités. On gère encore nos centres de détention comme il y a 20 ans!".

RÉACTION I David Martins du syndicat Force ouvrière au centre de détention de Roanne Copier

Les syndicats UFAP-UNSA, CGT et Force ouvrière appellent à reconduire le mouvement national de blocages des prisons ce mardi.

Emmanuel Macron a promis ce lundi un "plan pénitentiaire global" d'ici fin février. La garde des Sceaux Nicole Belloubet parle d'un "mouvement compréhensible" et espère que l'expression du mécontentement débouchera sur le dialogue.