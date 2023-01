Blocage du Pays basque le 23 juillet : les neuf prévenus condamnés à 800 euros avec sursis

Ils avaient été jugés le 15 décembre 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Dax pour "entrave à la mise en marche ou à la circulation d'un train". Neuf militants basques ont été condamnés ce jeudi 26 janvier 2023 à des peines d'amende avec sursis. 800 euros avec sursis. Les magistrats ont suivi en partie les réquisitions de l'accusation, en l'occurrence celles d'Anne Kayanakis, qui connait bien le sujet pour avoir été la procureure de la république pendant de nombreuses années. Les militants avaient, le 23 juillet 2022, bloqué la circulation au Pays basque (routes et trains) afin de demander la libération de deux prisonniers. Jakes Esnal et Ion Parot, deux anciens membres de l'organisation terroriste ETA, ont d'ailleurs été libérés ne 23 septembre dernier, après 32 ans d'incarcération pour des attentats meurtriers.

ⓘ Publicité

Rassemblement de Bake Bidea

Lors du procès dans les Landes, de nombreux militants et sympathisants du mouvement Bake Bidea, s'étaient rassemblés dans le calme dans la salle d'audience et devant le palais de justice de Dax. Les prévenus avaient reçu le soutien de deux élus. Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne et président de l'Agglomeration Pays basque, et Daniel Olçomendy, maire d'Ostabat, avaient pris la parole à la barre du tribunal pour défendre les prévenus.