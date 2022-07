Blocage du Pays basque : le préfet des Pyrénées-Atlantiques interdit toute manifestation ce samedi

La Préfecture des Pyrénées-Atlantiques interdit toute manifestation ce samedi 23 juillet. Une réaction à l'intention, annoncée par le mouvement Bake Bidea et les Artisans de la Paix, de bloquer totalement le Pays basque pour protester contre le refus de libérer deux prisonniers, Jakes Esnal et Ion Parot, incarcérés depuis 32 ans en raison de leur appartenance à l'ETA,

Manifestations interdites sur les autoroutes, gares et aéroports

Bake Bidea et les Artisans de la Paix ont donné dix points de rendez-vous ce samedi à 10 heures, de Mauléon à Béhobie en passant par Espelette ou Bidart. Un appel à manifester qu'ils n'ont pas déclaré en Préfecture. Dans un communiqué, le Préfet Éric Spitz indique avoir "proposé un dialogue aux représentants des deux mouvements afin d'identifier des modalités alternatives de mobilisation permettant de faire passer leur message sans porter atteinte à la sécurité et à la santé des personnes", mais que "les organisateurs ont refusé les propositions qui leur ont été faites". C'est pour cela qu'il a décidé d'interdire "cette manifestation ainsi que toute autre manifestation au Pays basque la journée du 23 juillet sur les autoroutes, dans les gares et aux abords des gares, dans les aéroports et aux abords des aéroports".

Sur France Bleu Pays basque ce vendredi matin, Éric Spitz a rappelé que "la liberté de manifester est une liberté constitutionnelle que j'ai toujours défendue, mais il n'y a pas de liberté de blocage. J'ai dit aux manifestants que je comprenais les raisons qui les poussent à manifester, mais le blocage est un délit pénal." Avant de prévenir : "Tout sera judiciarisé, filmé, nous aurons les plaques des automobilistes, que je transmettrai ensuite au Procureur de la République, qui fera preuve de la plus grande fermeté".

Bake Bidea plus que jamais déterminé

Suite à ces déclarations du Préfet, le mouvement Bake Bidea a réitéré son appel à manifester. "L'État nous menace ? Nous, nous alertons !" indiquent les organisateurs. "Nous alertons pour refuser toute résignation devant l’injustice dont lui, l’État, est à l’origine par son indifférence à la situation de Jakes Esnal et Ion Parot et par là même au processus de paix. Demain, tous au blocage !"

De nombreux embouteillages sont à prévoir ce samedi sur le Pays basque. Certains élus appellent à éviter tout déplacement motorisé. Retrouvez ici la carte des points de rassemblement annoncés par Bake Bidea ainsi que la liste des services fermés ce samedi.