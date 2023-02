Blocage du Pays Basque : le procureur requiert des amendes avec sursis contre dix des onze prévenus

Onze militants basques étaient jugés ce jeudi 2 février par le tribunal de Bayonne pour avoir bloqué la circulation au Pays Basque le 23 juillet afin de demander la libération de deux prisonniers d'ETA. La procureure a requis des peines de 950€ d'amende avec sursis pour dix accusés, et la même somme mais sans sursis pour le onzième. Le jugement est mis en délibéré au 9 mars.

ⓘ Publicité

Les onze prévenus devant le Palais de Justice avant leur procés © Radio France - Paul NicolaÏ

Ce 23 juillet 2022, les militants se sont mobilisés lors d'une journée de "désobéissance civile" afin de demander la libération des deux prisonniers qui avaient déjà accompli plus que les 30 ans de prison auxquels ils étaient condamnés. Depuis cette date, ils ont été remis en liberté. Jakes Esnal et Ion Parot, deux anciens membres de l'organisation terroriste ETA avaient été condamnés pour des attentats meurtriers. Les manifestants avaient bloqué la route avec des voitures en s'enchaînant avec des câbles. Devant la présidente du tribunal, Héléna Formond- Eskenazi, les prévenus s'expliquent. Eñaut : "C'était une action non-violente". Oîhana : "Si nous n'agissions pas, on allait droit dans le mur". Un autre parle de "la justice transitionnelle dans le cadre du processus de paix et de la libération des prisonniers pour accélérer les événements".

Témoignage de Jean-René Etchegaray en faveur des prévenus

Ce procès de Bayonne est le second du même type. Neuf prévenus ont été jugés à Dax en décembre dernier pour avoir bloqué la voie SNCF. Tous ont été condamnés en janvier à des peines de 800 euros avec sursis . Comme à Dax, deux élus sont venus témoigner en faveur des prévenus. Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne et président de l'agglomération Pays Basque, a expliqué que "les États français et espagnol sont restés sourds" au processus de paix au Pays Basque. "Il faut faire un travail de mémoire et de récit qui n'a pas encore été fait et qui n'est possible qu'en réglant le cas des prisonniers" a souligné Jean-René Etchegaray qui précise aussi que ce "23 juillet, j'aurais pu être avec eux, les prévenus aujourd'hui jugés". Daniel Olçomendy, maire d'Ostabat, et vice-président de la CAPB, a également pris la parole à la barre du tribunal pour défendre, lui aussi, les prévenus.

Banderole revendicative devant le tribunal de Bayonne © Radio France - Paul Nicolaî

De son côté, l'adjointe au procureur de la République, Stéphanie Veyssiere, a demandé 950 euros d'amende pour dix prévenus. Pour le onzième, Unaî, dont le casier judiciaire porte mention de trois condamnations, l'accusation a requis une amende 950 euros, mais sans sursis. Peu avant, la magistrate du parquet a voulu recadrer le débat en rappelant "le trouble à l'ordre public" commis par les prévenus, mais aussi "que le tribunal n'a pas vocation à débattre de l'histoire du Pays Basque, et que l'on ne vient pas s'adresser au gouvernement dans une enceinte judiciaire". Question de "séparation des pouvoirs". Des propos peu appréciés par la défense. "L'État ne connait que le rapport de force" a répliqué Me Alain Larrea. La défense a plaidé la relaxe pour les onze personnes. Délibéré le 9 mars.