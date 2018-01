La Talaudière, France

Une soixantaine de surveillants de la maison d'arrêt de La Talaudière bloquaient ce lundi matin les accès à l'établissement pénitentaire de la Loire, selon l'Ufap-Unsa, dans le cadre d'un mouvement national organisé par trois syndicats (Ufap-Unsa Justice, CGT Pénitentiaire, FO Pénitentiaire). "70% des agents sont venus sur leur temps de repos", précise Stéphane Perrot, délégué Ufap-Unsa. Le mouvement a débuté avant 7 heures.

Sécurité des agents non assurée

Les agents pénitentiaires dénoncent l'agression jeudi de plusieurs surveillants par un détenu islamiste au centre de détention de Vendin-le-Vieil, près de Lens. "Cette agression est la goutte d'eau qui fait déborder le vase", commente Stéphane Perrot. "Ce n'est pas un acte isolé. Tous les jours dans tous les établissements pénitentiaires, que ce soit agression physique ou verbale, ça arrive tous les jours". Stéphane Perrot ajoute : "avec un surveillant pour 100 détenus, ce n'est plus possible d'aller travailler. La sécurité des agents pénitentiaires n'est plus assurée à l'heure actuelle dans les établissements".

Stéphane Perrot prévient que les agents de La Talaudière sont prêts à se mobiliser à nouveau ces prochains jours.