Blocus, incendie, évacuation...une matinée de tensions au lycée Galienni, à Toulouse

Opposés à la suppression de plusieurs postes à la prochaine rentrée, une centaine d'élèves du lycée Gallieni a bloqué l’accès à leur établissement, dans la matinée du mercredi 29 mars. L'établissement scolaire a également été le théâtre d'un début d'incendie, qui s’était déclaré en parallèle.

Les lycéens de Gallieni entendaient bien ne rien lâcher. Opposés à la suppression de plusieurs postes de contrats aidés dès la prochaine rentrée, une centaine d'élèves a bloqué l’accès à leur lycée, dans la matinée du mercredi 29 mars. Mais ils étaient loin d'imaginer la manière dont allait virer ce nouveau blocus, le troisième depuis le début de la semaine.

Intervention des policiers, début d'incendie, lycée évacué

Alors de nombreux lycéens bloquaient la circulation, route d'Espagne, où est situé le lycée, certains d'entre eux s'en sont pris aux policiers dépêchés sur place, parfois à coups de jets de pierres. Très vite, les forces de l'ordre répliquent avec des gaz lacrymogènes. Au micro de france bleu Toulouse, Dorine, étudiante en CAP sellerie générale, décrit une scène très impressionnante.

Dorine, lycéenne à Gallieni, raconte la confusion qui régnait à l'extérieur du lycée.

Peu après, panique également à l'intérieur de l'établissement. Un incendie, vraisemblablement provoqué de façon intentionnelle par un ou plusieurs élèves se déclare au niveau du foyer. Par mesure de sécurité, le lycée a été évacué, et les cours suspendus tout l'après-midi. Une enquête va être ouverte, indique le Rectorat de l'Académie, qui condamne fermement les événements qui se sont produits, et "assure son soutien à l’ensemble de la communauté éducative de l’établissement et tient également à remercier les équipes pour leur calme et leur réactivité."

