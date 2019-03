Blois: le conseiller municipal Alexis Bouchou nie les accusations de viol et ne démissionne pas

Il y maintenant plus de 2 ans et demi, Alexis Bouchou m'a violé. Il était mon camarade, et même si j'ose dire mon ami. Je lui faisais confiance. J'ai longtemps culpabilisé à ce sujet d'ailleurs. Avant de comprendre que je n'avais pas à culpabiliser. Car je n'ai rien fais de mal.