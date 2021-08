Blois : une policière sauve une femme de 52 ans emportée par la Loire

" Si on la sortait pas de l'eau, elle serait morte". Au prix d'une belle frayeur, Marie-Pierre a sauvé la vie de cette femme de 52 ans qui s'est laissée dérivée dans la Loire.

Brigadier-chef à la police nationale de Blois, Marie-Pierre et trois de ses collègues sont appelés sur les quais de Loire pour une dispute de couple. Nous sommes dans la nuit de dimanche à lundi, au pied du pont Jacques Gabriel. Il est minuit et demi, l'homme et la femme se fâchent au sujet de clés d'appartement perdues. Lorsque, sans raison, la femme se dirige vers la Loire, rentre dans l'eau, se met sur le dos puis se laisse dériver, emportée par le courant du fleuve. Clairement une tentative de suicide pour les policiers.

" Honnêtement, au début, j'étais incrédule", raconte Marie-Pierre. " Je me suis dit non, elle va se mouiller, et elle revient, même si ça paraît complètement aberrant. Mais jamais on aurait cru qu'elle allait se laisser partir".

Aussitôt, les policiers tentent de la rattraper. Ils ont de l'eau jusqu'aux genoux mais elle était déjà trop loin à cause du courant. " On est obligé de remonter sur les quais, et tout en partant vers l'aval, on réussit à la suivre grâce à nos lampes".

Avec son poids et le courant, je suis entraînée dans un trou d'eau. Je perds pied et je bois la tasse", Marie-Pierre

Les policiers se positionnent ensuite à différentes descentes de Loire. " Je l'ai vu arriver sur moi", poursuit Marie-Pierre. "Elle était toujours sur le dos mais elle avait la tête sous l'eau. J'ai réussi à la rattraper par le bras mais avec son poids et les courants, j'étais entraînée dans un trou d'eau. J'ai perdu pied, j'ai bu la tasse mais j'ai réussi à revenir en arrière et mes trois collègues sont venus m'aider pour la sortir de l'eau".

Inconsciente et en hypothermie, elle a été évacuée à l'hôpital de Blois. Deux jours plus tard, son état n'inspire plus d'inquiétude.