Blois : Une trentaine de croix gammées découvertes sur un chantier

Blois, France

Une enquête a été ouverte et les autorités promettent de tout mettre en œuvre pour que les auteurs "soient interpellés rapidement, jugés et condamnés à une peine à la hauteur de leur infamie", selon les propos de la mairie. Une trentaine de croix gammées ont été découvertes ce jeudi matin sur le chantier d'un immeuble en construction du sud-ouest de la ville.

Des dizaines de dégradations

C'est un ouvrier qui a fait la découverte, les inscriptions n'étant pas visibles depuis la rue. Aucune partie de l'immeuble n'a été épargnée : la façade intérieure, les logements, la cage d'escalier. Des dégradations ont également été commises sur les murs du bâtiment selon la mairie, qui dénombre une quarantaine d'inscriptions antisémites.

Le bailleur 3F Centre Val de Loire, chargé de la maîtrise d'ouvrage du projet immobilier, a déposé plainte.

Indignation de la maire et de la préfecture

"Le préfet ne peut que condamner ces actes ignobles et révoltants avec la plus grande fermeté" déclare la préfecture du Loir-et-Cher. "Les signes nazis, racistes n'ont pas droit de cité dans notre République", renchérit de son côté la mairie de Blois dans un communiqué. "Nous ne pouvons tolérer que quelques individus, par une bêtise effrayante et peut-être inspirés par d'autres affaires semblables, viennent insulter nos valeurs, les milliers de déportés et tous nos parents et arrière-grands-parents qui se sont battus pour la France et pour notre liberté."

Cette découverte intervient alors que le gouvernement a dévoilé des chiffres alarmants : les actes antisémites ont bondi de 74% l'an passé. Le week-end passé, plusieurs dégradations avaient déjà fait réagir la classe politique : un portrait de Simone Veil a été tagué d'une croix gammée et l'inscription "Juden" a été écrite sur un commerce à Paris.