Bloqués en Guadeloupe, les pompiers stéphanois espèrent rejoindre Saint-Martin lundi au plus tard

Six membres de l'ONG stéphanoise Pompiers Humanitaires Français sont partis vendredi pour les Antilles françaises où l'ouragan Irma a fait des ravages.Pour le moment, ils ne peuvent pas quitter la Guadeloupe puisqu'un nouvel ouragan, José, menace de faire encore plus de dégâts.

La mission a été montée jeudi, en à peine deux heures. Six membres de l'ONG Pompiers Humanitaires Français (PHP), basée à Saint-Etienne, se sont envolés ce vendredi pour venir en aide aux habitants des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, dévastées par l'ouragan Irma. Mais pour le moment, impossible de quitter la Guadeloupe où ils ont atterri vendredi soir : "A cause du deuxième ouragan José, seuls les moyens militaires peuvent se rendre sur place, explique Arnaud Allibert, un pompier stéphanois qui fait partie de l'expédition. Il faut attendre que José soit passé et que la situation sur place soit sécurisée. On espère partir pour Saint-Martin dimanche ou lundi matin au plus tard."

"Rageant"

"Quand on regarde les infos, c'est rageant", raconte encore Arnaud Allibert. Mais l'équipe n'a pas le choix : "On est désœuvré parce qu'on ne peut pas intervenir. Mais en même temps, déjà qu'il y a énormément de gens dans la misère, on ne va pas mettre en plus les secours en danger."

En attendant de pouvoir décoller, les PHP se préparent : "On est en train d'appeler des pilotes qui sont prêts à nous affréter un avion. On prépare également nos caisses pour l'autonomie, comme il n'y a absolument plus rien sur place : de l'eau, un groupe électrogène, de quoi manger, de quoi se laver, la base de la survie." Une fois sur place, il n'y aura plus une minute à perdre : "Nos deux infirmiers vont se charger du médical. Les quatre autres, on est sauveteurs "SD", sauvetage et déblaiement. On se chargera de la reconstruction, du bâchage, etc. Nous irons vérifier qu'il n'y ait personne sous les débris, parce qu'aujourd'hui, personne n'est en train de fouiller."

L'ouragan Irma, qui a dévasté les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, a fait au moins 18 morts. il est possible de faire un don aux Pompiers Humanitaires Français sur www.POHF.org