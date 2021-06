Bien mauvaise après-midi pour les 1166 passagers du train Ouigo 7835, ce dimanche 13 juin 2021. La rame a été arrêtée pendant 25 minutes à la gare Les Laumes-Alésia (Côte-d'Or), avant d'ariver finalement à Marseille avec plus de 3 heures de retard.

Bloqués pendant 25 minutes à Venarey-les-Laumes, leur train arrive à Marseille avec plus de 3 heures de retard

Les passagers du train Ouigo 7835 sont arrivés à Marseille avec plus de 3 heures de retard (Illustration).

Une après-midi passée dans le train. Les 1166 passagers du train Ouigo 7835 sont arrivés à Marseille (Bouches-du-Rhône) avec presque 3 heures de retard. Une fin de trajet à 21h05 au lieu de 17h45. En tout : plus de 8 heures passées dans un train, peut-on lire sur le site de la SNCF. La faute à deux tuiles : un colis suspect et deux valises oubliées.

Un premier (long) arrêt à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle

Au départ, tout va bien. La rame Ouigo 7835 part de la gare Lille Europe (Nord) à l'heure prévue, à 13h01. Tout se passe bien jusqu'à 13h58, heure à laquelle les 1166 passagers arrivent à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, premier arrêt prévu du convoi. Et là c'est la tuile : il y a un colis suspect dans la gare suivante, à Marne-la-Vallée-Chessy. La procédure prévue par la SNCF veut que dans ce genre de situation, tous les trains qui passent par la gare concernée restent à quai. "Rien n'arrive, rien ne part", précise la SNCF. L'attente dure 1h20 au lieu de quelques minutes normalement.

"Rien n'arrive, rien ne part" d'une gare quand il y a un colis suspect précise l'astreinte communication de la SNCF

Les temps que tout soit réglé, les passagers repartent à 15h18 alors que leur train aurait du s'en aller à 13h58. Le convoi s'ébranle, reprend son chemin avant la seconde tuile.

Une deuxième tuile à Venarey-les-Laumes

Alors que le Ouigo file vers Lyon-Part-Dieu, un deuxième arrêt, pas forcément prévu, doit être effectué. En cause : "un voyageur descendu à Roissy a oublié ses deux valises dans le train", explique la SNCF. L'homme avertit les agents sur place pour récupérer ses effets. Du coup, la SNCF considère qu'il y a colis sans propriétaire. La conséquence : on arrête le train dans la gare la plus proche.

La rame quitte alors la ligne à grande vitesse où elle circulait à plus de 300 km/h pour aller sur une ligne dite "classique" où elle roule deux fois moins vite. Elle s'arrête à Les Laumes-Alésia, la gare de Venarey-les-Laumes (Côte-d'Or), à 16h40 pour en repartir à 17h05. Vingt-cinq minutes sont nécessaires aux gendarmes pour vérifier que les bagages oubliés appartiennent bien à la bonne personne. Au final, nos 1166 passagers sont bien arrivés à Marseille-Saint-Charles, mais à 21h05 avec plus de 3 heures de retard.

Remboursement à 50% du prix du billet

Les passagers seront remboursés à 50% du prix du billet, car le retard "est de plus de 120 minutes", précise la SNCF.