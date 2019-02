Après la manifestation musclée à Clermont-Ferrand, le tweet d'une conseillère municipale fait polémique

Clermont-Ferrand, France

Moralité : Les manifs se passent bien jusqu'à ce que la police décide du contraire ! #ClermontFerrand#GiletsJaunes — Marianne Maximi (@MarianneMaximi) February 23, 2019

Le tweet de Marianne Maximi ne passe pas auprès des forces de l'ordre, très énervées après ces propos. Dans une lettre ouverte aux Clermontois, l'élue demande à la préfecture de s'expliquer sur les raisons qui ont poussé les forces de l'ordre à empêcher l'accès d'une rue près du tribunal aux manifestants. En fonction de la réponse apportée, l'élue demandera ou non l'ouverture d'une commission d'enquête municipale. L'intervention des forces de l'ordre est due, selon la police, à la dégradation du tribunal par plusieurs casseurs. "La police a été réactive et s'est défendue, c'est très injuste de l'accuser d'avoir fait dégénérer une manif qui était illégale et non déclarée" répond Marc Fernandez, le directeur départemental de la sécurité publique.

Marc Fernandez, directeur départemental de la sécurité publique Copier

Samedi, les forces de l'ordre ont surveillé par hélicoptère l'avancement de la manifestation des "gilets jaunes". Un parcours "type" avait été communiqué quelques heures avant sur les réseaux sociaux, mais le cortège, rapide et imprévisible ne l'a pas suivi. Devant le tribunal, un cordon de CRS a empêché les manifestants de poursuivre selon leurs envies, avant de jeter du gaz lacrymogène. Du gaz utilisé selon la police, après que des projectiles aient été utilisés à leurs encontre. Suite à cela, les casseurs sont passés à l'action, dégradant 16 magasins, dont trois ont été pillés. À la fin de la journée, 33 personnes ont été interpellées. Depuis, les enquêteurs analysent plus de 3.000 photos pour poursuivre les fauteurs de troubles. Plusieurs Clermontois, dont des commerçants, en apportent de nouvelles.