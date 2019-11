"Blue Friday", la gendarmerie contrôle tous azimuts en Auvergne-Rhône-Alpes

Haute-Savoie, France

Un "Blue Friday" le jour du "Balck Friday", la gendarmerie (aussi) a le sens de l’humour. Mais là, pas question de rabais sur les PV. Cette opération spéciale commune a huit départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes vise à lutter contre le terrorisme, la délinquance itinérante et transfrontalière, les trafics et l’insécurité routière. Ce vendredi, plus de 750 gendarmes sont mobilisés sur 175 points de contrôles. Ils seront dans les gares, les trains, les bus, les ports, aéroports, également sur la route et dans les airs.

C’est une opération majeure au niveau régional de sécurité des mobilités." - Général Philippe Guimbert, commandant de la gendarmerie en Auvergne-Rhône-Alpes

ECOUTEZ le général Philippe Guimbert, commandant de la gendarmerie en Auvergne-Rhône-Alpes. Copier

Délinquance itinérante

Ce vendredi matin en Haute-Savoie, la douane de Bardonnex a été l’un des premiers lieux ciblés pour cette vaste opération. Contrôles d’identité pour les passagers des autocars, lutte contre les conduites sous stupéfiants … "Ici nous sommes dans une zone frontalière qui est affectée par la délinquance itinérante", explique le général Philippe Guimbert, le patron des gendarmes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En moins de deux heures, plusieurs automobilistes ont été contrôlés positif aux stupéfiants.

Les lignes régulières d’autocars ont facilité le passage d’un pays à l’autre pour les personnes et les biens. Certains en profitent pour rentrer de manière irrégulière sur le territoire." - Lieutenant Philippe Le Mat, commandant du peloton motorisé de Saint-Julien-en-Genevois

ECOUTEZ le lieutenant Philippe Le Mat, commandant du peloton motorisé de Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie). Copier

750 gendarmes sont mobilisés pour cette opération "Blue Friday" :