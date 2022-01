Bobigny : des policiers condamnés jusqu'à six mois de prison ferme pour injures racistes et violences

Le tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a condamné jeudi six policiers à des peines allant de six à douze mois de prison, dont six mois ferme pour certains. Ils étaient accusés de violences et d'injures racistes au cours d'une interpellation.